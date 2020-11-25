В Азербайджане выявлены 3 469 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 30 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 3 469 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 1 229 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 25 ноября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 30 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 102 396 человек, 1 224 из них скончались, 66 963 — вылечились, 34 209 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 1 646 654 теста (за последние 24 часа – 15 057) на COVID-19.