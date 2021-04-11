В Азербайджане выявлено еще 2 414 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 695 человек

В Азербайджане выявлено еще 2 414 случаев заражения коронавирусом, 1 695 человек вылечились, 36 – скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено 285 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 250 708 человек вылечились, 3 915 – скончались, число активных больных составляет 31 370 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане было проведено 13 248 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за время пандемии – 3 018 445 тестов.

| 2021-04-11T18:54:54+04:00 11 апреля 2021, 18:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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