В Азербайджане выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер

В Азербайджане зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), один человек скончался, 41 человека излечились. Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении говорится, что взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1935 года рождения, тесты оказались положительными, реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента не дали результатов.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 1 058 факт заражения коронавирусной инфекцией, 200 человек вылечились, 11 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек — средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.