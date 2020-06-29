В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 8 человек

В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, еще 343 человек излечились.

Об этом 29 июня сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались еще восемь человек.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 16 968 человек, 206 из которых скончались, 9 369 — излечились, 7 393 — продолжают лечение в больницах особого режима.

В республике на сегодняшний день проведено 475 525 тестов (за последние 24 часа 6 558) на выявление COVID-19.