В Азербайджане выявлено 528 новых фактов заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 528 новых фактов заражения коронавирусом, 103 человека выписаны после выздоровления. Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 44 317 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 39 903 человек прошли лечение и выздоровели, 623 человека скончались, лечение 3 791 человека продолжается.

За прошедший период проведено 1 миллион 218 тысяч 935 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 9 133.

| 2020-10-17T16:16:07+04:00 17 октября 2020, 16:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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