В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, скончался один человек

В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились и выписаны домой 23 человека, скончался один человек.

Как передает Оперативный штаб при Кабинете министров, скончался гражданин 1960 года рождения, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 678 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1162, скончались 22 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 494 лиц, из них состояние 17 оценивается как тяжелое, 26 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 128 807 тестов.

| 2020-04-27T17:07:20+00:00 27 апреля 2020, 17:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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