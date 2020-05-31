В Азербайджане выявлено 248 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 2 человека

В Азербайджане выявлено 248 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечился 101, скончались 2 человека, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались два гражданина 1956 и 1960 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 5 494 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 3 428, скончался 63 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 003 лиц, из которых состояние 56 человек оценивается как тяжелое, 65 — средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 298 648 теста.