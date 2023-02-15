В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 31 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 038 человек вылечились, 10 099 скончались, число активных больных – 138.

За прошедшие сутки проведено 1 552 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 509 420 тестов.