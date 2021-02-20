В Азербайджане выявлено 144 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом, 147 человек выписан после выздоровления. Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 2 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 973 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 227 619 человек выписаны после выздоровления, 3 195 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 159 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 055 тестов, всего на сегодняшний день — 2 543 880 тестов.