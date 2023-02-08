В Азербайджане выявлен еще 31 случай заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 884 человека вылечились, 10 097 скончались, число активных больных – 156.

За прошедшие сутки проведено 1 830 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 500 674 теста.