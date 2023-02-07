В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 848 человек вылечились, 10 096 скончались, число активных больных – 162.

За прошедшие сутки проведено 2 185 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 498 844 теста.