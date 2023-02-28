В Азербайджане выигран крупнейший джекпот в истории лотереи страны.

Как передает АПА, исторический рекорд 27 февраля 2023 года был зарегистрирован в тираже №23091 лотереи «4+4», официально организованной ОАО «Азерлотерея».

Победитель выиграл рекордный джекпот в размере 913 072 маната всего с одного билета.

В следующем розыгрыше лотереи «4+4» джекпот составит сумму 500 000 манатов.

Отметим, что тираж лотереи разыгрывается ежедневно в 19:45 в прямом эфире на телеканале Хазар ТВ.

Проследить за ходом тиража в режиме реального времени можно также на официальном YouTube-канале «Азерлотерея ТВ».