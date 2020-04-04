В Азербайджане выдадут единовременную выплату 200 тыс. человек

В апреле-мае этого года около 200 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных в Государственной службе занятости при Министерстве труда и социальной защиты, получат единовременную выплату в размере прожиточного минимума — 190 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в Плане действий, одобренном Кабинетом министров, по реализации указа Президента от 19 марта 2020 года в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) и в результате резких колебаний на мировых энергетический и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и хозяйствующие субъекты.

На эти цели выделено 70 млн. манатов.

| 2020-04-05T00:08:04+00:00 5 апреля 2020, 01:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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