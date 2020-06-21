В Азербайджане вступил в силу специальный карантинный режим

Двухнедельный жесткий карантинный режим вступает в силу в ряде городов Азербайджана в полночь с субботы на воскресенье.

В соответствии с принятым 19 июня Кабинетом министров Азербайджана решением, жесткий карантинный режим будет действовать с 00:00 воскресенья, 21 июня, до 06:00 воскресенья, 5 июля, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и в Абшеронском районе.

На этот шаг правительство Азербайджана пошло с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа, а также сведения к минимуму ее возможных последствий.

Жесткий карантинный режим предусматривает целый ряд ограничений, которые будут применяться в течение двух ближайших недель в вышеуказанных семи городах и Абшеронском районе.

В частности, восстанавливается применявшаяся несколько недель назад практика использования SMS-разрешений, дающих право, в случае острой необходимости, отлучаться из дома на 2 часа один раз в сутки.

На основе мобильных сообщений, посланных на номер 8103, гражданам будет разрешено покинуть местожительство по двум причинам: для получения неотложной медицинской помощи или получения лечения по установленному графику (1); для покупки продовольствия и других ежедневных потребностей, лекарств, получения госуслуг, а также банковских, почтовых услуг (2).

Для того, чтобы покинуть место жительства или нахождения в связи с участием в похоронах близкого родственника, каждый человек должен получить разрешение через службу «102» МВД.

При передвижении лиц в порядке, предусмотренном настоящим решением, обязательно наличие у них документов, удостоверяющих личность.

В указанный период в перечисленных населенных пунктах приостанавливается работа крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек при них; оказание объектами общественного питания услуг клиентам на местах; деятельность музеев и выставочных залов; работа парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание в этих областях в доме клиента или другом месте); деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и интервью); проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

В указанные 14 дней будет свободно функционировать городской транспорт, в том числе и Бакинский метрополитен. Также свободный доступ будет иметься в парки.

Свободно передвигаться смогут граждане, имеющие право ходить на работу в соответствии со специальным разрешением, полученным после регистрации на портале icaze.e-gov.az.

На сегодняшний день в Азербайджане подтверждены 12 238 случаев инфицирования коронавирусом, 6 516 человек вылечились, 148 — скончались.