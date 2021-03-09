В Азербайджане ведется работа над проектами по применению амнистии капитала

В Азербайджане изучаются возможности применения амнистии капитала и имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об итогах деятельности Кабинета министров за 2020 год.

«В целях применения амнистии капитала и имущества в стране с точки зрения экономического роста и расширения финансовых источников инвестиций был изучен опыт других стран, связанных с амнистией капитала и имущества, и были приняты международные стандарты и требования к странам, применяющим амнистию капитала, в соответствии с существующей процедурой Секретариат MONEYVAL Комитета Совета Европы, членом которого мы являемся, был проинформирован о начале процедур применения амнистии капитала в Азербайджане, и в настоящее время ведется работа над проектами, подготовленными в связи с этим», — отмечается в документе.