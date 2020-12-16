В Азербайджане ужесточат ответственность за нарушение карантина

На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана 18 декабря будет вынесен на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных проступках.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Согласно поправкам, за указанное нарушение физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица — от 4 тыс. до 10 тыс. манатов либо может быть наложен административный арест на один месяц, юридические лица — на сумму от 5 тыс. до 11 тыс. манатов.