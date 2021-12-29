С 1 января меняются пошлины за выдачу государственных регистрационных знаков.

Это нашло отражение в поправке к закону «О государственной пошлине», подписанной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, пошлины за комбинацию цифр или букв на государственных регистрационных знаках, выдаваемых автотранспортным средствам, меняются в нижеследующем порядке:

— 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009:

различной серии – с 1500 манатов до 2000 манатов;

— той же серии – с 2500 манатов до 3000 манатов;

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 –

— различной серии: с 1000 манатов до 1500 манатов,

— той же серии: с 1500 манатов до 2000 манатов;

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 –

— различной серии: с 500 манатов до 1000 манатов,

— той же серии: с 1000 манатов до 1500 манатов.

За выдачу других государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, за исключением указанных выше цифр или букв, а также за повторную выдачу государственного регистрационного знака, включая комбинацию цифр или букв, указанных в табличной части, будет установлена пошлина в размере 30 манатов. Раньше эта пошлина составляла 22 маната.

Пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков для мототранспорта, тракторов, самоходных машин, предназначенных для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других работах, технологических, гоночных, спортивных и других механических транспортных средств, их прицепов и полуприцепов повышается с 11 до 15 манатов.

Согласно закону, также повышаются сборы за выдачу свидетельства о регистрации.

— для авто-мототранспорта-от 25 до 30 манат;

— для тракторов, самоходных машин, технологических, спортивных и других механических транспортных средств соревновательного назначения, их прицепов и полуприцепов, предназначенных для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве и других работах, — от 5 до 10 манатов.

За выдачу специальных пропускных удостоверений о выпуске грузовых транспортных средств и автобусов на определенные участки дорожной сети — от 10 до 15 манатов, за подготовку и согласование схем безопасного движения на объектах, построенных на разделительной полосе автомобильных дорог, – от 10 до 15 манатов, за выдачу выписки из Единого государственного реестра автомобильных дорог-от 10 до 15 манатов.