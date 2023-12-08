В Азербайджане установлены новые пошлины.

Вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к закону «О государственной пошлине», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, плата в размере 65 манатов будет взиматься за выдачу документа о непрерывной регистрации истории судна, документа учебно-образовательным центрам, осуществляющим деятельность в области морского транспорта, а также свидетельства физическим и юридическим лицам о соответствии их деятельности требованиям международных конвенций.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.