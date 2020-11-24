В Азербайджане установлен новый антирекорд по числу суточного заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 3646 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1259 человек вылечились, 34 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 98927 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 65734человека вылечились, 1194 скончались, число активных больных – 31999.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 14358 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1631597 тестов.