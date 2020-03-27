В Азербайджане усиливается особый режим карантина

В Азербайджане с 00:00 часов 29 марта усиливается особый режим карантина.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Во время особого карантинного режима межрайонные и междугороднее транспортное движение полностью остановятся за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.В пределах Баку, Сумгайытского и Абшеронского районов движение свободное.

Бакинский метрополитен будет работать утром в 07:00-09:00 и вечером 17:00-20:00 часов.

Во время особого карантинного режима кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, приостановить сервис клиентам на месте. Доставкам и онлайн-продажам дано безограниченное разрешение.

В то же время во время особого карантинного режима приостановить обслуживание клиентов на местах во всех заведениях общественного питания, в том числе в ресторанах, кафе и чайных. Вывоз домой, доставка и онлайн-продажам дано безограниченное разрешение.

С целью регулирования плотности людей вход в бульвар, парки и места отдыха будет ограничен.