В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, 163 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 329191 человек вылечился, 4 959 скончались, число активных больных — 1189.

За прошедшие сутки проведено 7023 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 3644912 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 556 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 25546, вторую дозу получили 13010 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2877878, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1885031, вторую дозу получили 992847 человек.