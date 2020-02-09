В Азербайджане стартовали парламентские выборы

Сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в 08:00 объявил об открытии избирательных участков для голосования избирателей.

Информационный центр Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Отметим, что в рамках внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 — в индивидуальном порядке, 11 — инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины — 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 — представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд «Права человека XXI век — Азербайджан» (совместно), Мониторинговый центр Rəy.