В Азербайджане создадут сеть гостевых домов

«В Азербайджане планируется реализация проекта в связи с поддержкой крупных и мелких гостевых домов». Как передает Report, об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма при Государственном агентстве по туризму Флориан Зенгстшмит.

По его словам, сейчас в стране работают около 500 гостевых домов: «В связи с пандемией коронавируса выросла потребность в гостевых домах. Ведется исследование в связи с формой оказания поддержки, их инфраструктуры, санитарных вопросов и др.».

Ф. Зенгстшмит подчеркнул, что в рамках проекта планируется создание сети гостевых домов.