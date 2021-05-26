Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О продолжении работ по монтажу учебных заведений модульного типа в Азербайджанской Республике».

Cогласно распоряжению в целях монтажа на территории Азербайджанской республики учебных заведений модульного типа Министерству образования Азербайджанской Республики выделят 10 млн. манатов, указанных в подпункте 1.13.3 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)».

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Согласно распоряжению будет возведена 31 модульная школа на территории Азербайджанской республики.