В Азербайджане сократилось число как заболевших, так и вылечившихся от коронавируса за сутки

В Азербайджане выявлено еще 133 случая заражения коронавирусом, 86 человек вылечились, 2 человека скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 33 190 человек вылечились, 521 скончался, число активных больных – 1 848.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 6 612 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший период проведено 885 279 тестов.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.