В Азербайджане сократилось число как заболевших, так и вылечившихся от коронавируса за сутки

В Азербайджане выявлено еще 133 случая заражения коронавирусом, 86 человек вылечились, 2 человека скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 33 190 человек вылечились, 521 скончался, число активных больных – 1 848.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 6 612 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший период проведено 885 279 тестов.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

 

| 2020-08-25T16:20:38+04:00 25 августа 2020, 16:25|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss