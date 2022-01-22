В Азербайджане сокращается карантинный период для зараженных коронавирусом.

Об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

В последнее время в странах мира наблюдаются случаи распространения штамма «омикрон» вируса SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения призывает страны пересмотреть меры по борьбе с этой болезнью.

В связи с этим вносятся изменения в стратегии тестирования, сроки карантина, методы наблюдения и лечения пациентов с учетом специфических особенностей нового штамма.

С учетом международного опыта и результатов существующих научных исследований продолжительность изоляции (карантина) лиц с положительным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2 и тех лиц, кто находится с ними в тесном контакте, с 24 января сокращена с 14 до 7 дней.