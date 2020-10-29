В Азербайджане со 2 ноября все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение

В период особого карантинного режима во всех учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике, со 2 ноября 2020 года будет обеспечена организация учебного и учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме.

Как сообщает АПА, это отражено в постановлении Кабинета министров «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима».

Согласно постановлению, период действия данного решения, то есть до 1 декабря 2020 года, на основании соответствующих заключений главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики или Центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, Министерство образования может принять решение о возобновлении или прекращении проведения учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

В то же время, в случае принятия Министерством образования решения о возобновлении или прекращении проведения учебно-воспитательного процесса в очной форме в соответствии с настоящим решением, другие органы исполнительной власти, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, юридические лица, находящиеся в государственной собственности или подконтрольные государству, а также учредители частных учебных заведений могут принимать соответствующие решения в отношении учебных заведений, находящихся в их подчинении.

Министерство образования, другие органы исполнительной власти, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, юридические лица, находящиеся в государственной собственности или подконтрольные государству, а также учредители частных учебных заведений и учредители частных учебных заведений должны обеспечить принятие необходимых мер по исполнению данного решения.

Решение действует до 1 декабря 2020 года.