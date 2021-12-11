В Азербайджане сняты некоторые ограничения, введенные в рамках особого карантинного режима.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, 13 декабря 2021 года в Азербайджане возобновляют работу бани.

Вход в бани будет разрешен только гражданам старше 18 лет при условии наличия сертификата о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19, иммунного сертификата или же сертификата о противопоказаниях к вакцинации.

Кроме того, разрешена работа объектов общественного питания с 00:00 часов 31 декабря 2021 года до 02:00 часов 1 января 2022 года.