В Азербайджане разработаны методы использования солончаковых земель

Разработаны методы использования солончаковых земель, орошаемых в центральной части Азербайджана, на данный проект уже выдан патент, сказал в понедельник Trend директор Института почвоведения и агрохимии НАНА Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, результаты исследования направлены на повышение плодородности этих земель и урожайности агроценозов (биогеоценоз, созданный человеком).

Гулиев добавил, что в настоящее время результаты исследования используются в научно-исследовательской программе третьего Мещерского филиала Всероссийского института мелиорации и гидротехники.

По его словам, в Азербайджане результаты исследования были применены на орошаемых солончаковых землях в фермерском хозяйстве в селе Минбаши Сабирабадского района Муганской равнины. Здесь удалось добиться 20-25 процентного роста урожайности на территориях, используемых для посева хлопка, зерна и клевера.

| 2020-01-13T14:54:55+00:00 13 января 2020, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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