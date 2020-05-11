В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом

На сегодня в Азербайджане коронавирусом заболели порядка 300 медработников, сообщает в понедельник Trend.

Случаи инфицирования в основном были зафиксированы в медучреждениях, где не проводилось лечение больных коронавирусом. Главной причиной стало ненадлежащее соблюдение этими медработниками санитарно-гигиенических норм.

Как отметил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, вопрос страхования врачей, задействованных в лечении больных коронавирусом, уже обсужден, и предварительно в связи с этим вынесено положительное решение: «Эти врачи рискуют своей жизнью. Если они заболеют коронавирусом, то их страхование может быть осуществлено как страхование от несчастного случая на рабочем месте. Думаю, что структуры в сфере страхования выступят в ближайшее время с соответствующими предложениями».

В Государственной службе инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос Trend сказали, что вопрос относительно того, связано ли ухудшение состояния работника на рабочем месте с его профессиональной деятельностью, определяется в клинике профзаболеваний НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова. После получения заключения института о потере работником трудоспособности в связи с его профдеятельностью (этот факт констатируется медико-социальной экспертной комиссией) данному лицу предоставляется выплата по страхованию. Этот процесс осуществляется в соответствии с требованиями закона «Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».