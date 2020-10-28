В Азербайджане расширен список населенных пунктов, в которые запрещен въезд-выезд

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, Кабмин Азербайджана внес поправки в дополнительные меры в связи с особым карантинным режимом.

Согласно изменениям, за исключением движения транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей, наряду с городом Сабирабад, селами Джавад, Тюркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, городом Шеки и селом Киш Шекинсого района, селами Шаглакюче и Шыхакеран Лянкяранского района, городом Губа и селами Рустов и Зардаби Губинского района, городом Мингячевир, а также Агстафинским, Билясуварским, Хачмазским, Исмаиллинским, Гахским и Загатальским районами с 00:00 часов 29 октября приостанавливается въезд-выезд из города Лянкяран, наряду с Джалилабадским и Масаллинским районами.

Наряду с городами Гянджа, Евлах, Мингячевир, Лянкяран, Шеки, Ширван, а также Гёкгёльским, Самухским, Сабирабадским, Губинским, Агстафинским, Билясуварским, Хачмазским, Исамиллинским, Гахским и Загатальским районами с 00:00 31 октября по 06:00 второго ноября приостанавливается движение общественного транспорта в Джалилабадском и Масаллинском районах.