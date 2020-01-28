В Азербайджане проведено собрание в связи с коронавирусом

В связи с антиэпидемиологическими мерами против нового коронавируса 2019-nCoV состоялось совместное собрание «Рабочей группы по надзору за инфекционными заболеваниями» Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и руководящими лицами Государственного таможенного комитета.

Как сообщили Report в Объединении, открывший собрание вступительным словом председатель Правления Объединения Рамин Байрамлы рассказал о срочных контрольных мероприятиях, которые следует провести в погранично-пропускных пунктах и медучреждениях против коронавируса 2019-nCoV.

Было принято решение о проведение в условиях координационного сотрудничества с Минздравом антиэпидемиологических мер против возможной инфекции 2019-nCoV, обеспечении на погранично-пропускных пунктах пропуска через термальную камеру прибывающих в страну лиц, дистанционной термометрии прибывших из Китая на самолете лиц, изолировании лиц с подозрением на инфекцию в карантинные комнаты погранично-пропускных пунктов, в соответствии с расположенными в районах республики погранично-пропускными пунктами в Центральных районных больницах данных районов держать в состоянии готовности две инфекционные палаты в инфекционном отделении и др.

| 2020-01-28T15:33:33+00:00 28 января 2020, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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