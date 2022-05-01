По данным на 11:00 1 мая в Азербайджане местами прогремели грозы, шли кратковременные дожди, в отдельных районах Большого Кавказа – ливни.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Загатале выпало 47 мм, в Балакене — 29 мм, в Сарыбаше (Гах) – 10 мм, в Кишчае (Шеки) – 5 мм, в Лерике – 4 мм, в Грызе – 3 мм, в Гусаре, Ордубаде (Агдере) – 2 мм, в Шеки, Губе, Имишли, Габале, Гахе, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне – до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: Бина, Баку до 1 мм осадков.

Днем 30 апреля северо-западный ветер усилился в Нафталане до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 18 м/с.

Максимальная температура 30 апреля в Баку была выше нормы на 3,5° и составила в Баку и на Абшеронском полуострове 18-20° тепла, в Нахчыванской АР 22-26° тепла, в горных районах 19° тепла, в центральных районах 23-28° тепла.