В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов

Согласно информации Оперативного Штаба при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и возможных ее последствий, срок ограничения движения пассажирских поездов будут продлены до 20 апреля сообщили Trend в АЖД.

Согласно этому решению, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакен-Баку, Баку-Астара-Хорадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществлять пассажироперевозки до 21 апреля.

Изменения в графике движения электропоездов в направлении Баку-Сумгайыт-Баку учитывая спрос пассажиров будут действовать до 6 апреля.

| 2020-03-27T20:22:44+00:00 27 марта 2020, 20:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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