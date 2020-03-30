В Азербайджане продлен срок поэтапного внедрения обязательного медстрахования

В Азербайджане предложено продлить срок поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования.

Проект поправок в закон «О медицинском страховании» был вынесен сегодня на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, обязательное медицинское страхование должно быть внедрено поэтапно по административно-территориальным единицам страны, при условии завершения всего процесса в 2020 году. Согласно проекту поправок, предложено продлить срок завершения процесса внедрения обязательного медицинского страхования к 2021 году.

Проект поправок был принят по итогам обсуждений.(report)

| 2020-03-30T17:37:27+00:00 30 марта 2020, 18:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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