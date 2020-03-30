В Азербайджане продлен срок поэтапного внедрения обязательного медстрахования

В Азербайджане предложено продлить срок поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования.

Проект поправок в закон «О медицинском страховании» был вынесен сегодня на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, обязательное медицинское страхование должно быть внедрено поэтапно по административно-территориальным единицам страны, при условии завершения всего процесса в 2020 году. Согласно проекту поправок, предложено продлить срок завершения процесса внедрения обязательного медицинского страхования к 2021 году.

Проект поправок был принят по итогам обсуждений.(report)