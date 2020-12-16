В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски

В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски. Данный вопрос отражен в поправке в Кодекс об административных проступках, которая будет вынесена на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса (парламент) 18 декабря.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти по применению средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непресечение должностными и юридическими лицами нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица — на 300 манатов, юридические лица — на 600 манатов.

В настоящее время физические лица штрафуются на 100 манатов, должностные лица — на 200 манатов, юридические лица — на 400 манатов.(Trend)

| 2020-12-16T13:07:02+04:00 16 декабря 2020, 13:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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