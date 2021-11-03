Повышаются акцизные ставки на питьевой спирт, водку, ликер и коньяк.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту акцизные ставки на каждый литр питьевого спирта (в том числе неденатурализованный этиловый спирт с содержанием спирта не менее 80 процентов; неденатурализованный этиловый спирт с содержанием спирта менее 80 процентов), водку, загущенные напитки и загущенные материалы для напитков, ликер и ликерные изделия, коньяк и коньячные материалы повышаются с 3,2 до 4 манатов.