В Азербайджане перечислена единовременная выплата для 100 тыс. безработных

В Азербайджане продолжается предоставление единовременной выплаты безработным лицам. Министерством труда и социальной защиты населения в филиалы банков и почтовые отделения перечислена единовременная выплата еще для 25 тыс. безработных.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы МТСЗН Фазиль Талыбов.

По его словам, в филиалы банков и почтовые отделения с 9 апреля перечислена единовременная выплата в целом для 100 тыс. безработных.

Отметим, что после перечисления выплат на указанные при регистрации телефонные номера безработных отправляются соответствующие SMS-уведомления.

После получения уведомления безработные лица, получив в соответствующем порядке разрешение на выход из дома, могут получить средства посредством удостоверения личности в филиалах банка, либо в отделениях почты (об этом будет изложено в уведомлении).

Выплаты предоставляются ежедневно.