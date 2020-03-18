В Азербайджане отменяют движение внутренних пассажирских поездов

С завтрашнего дня до 29 марта прекращается перевозка пассажиров в поездах внутреннего сообщения, за исключением электричек Баку-Сумгайыт-Баку и Баку-Пиршаги-Баку.
Об этом сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Речь идет о следующих направлениях:
— Скорый пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку
— Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (до Беюк Кесик)
— Пассажирский поезд Баку- Беюк Кесик-Баку
— Пассажирский поезд -Баку-Кочарли-Балакян-Баку
— Пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз-Баку
— Электричка Баку-Ялама-Баку
— Электричка Баку-Ширван-Гаджигабул-Баку
При возврате билетов их стоимость полностью будет возмещенаС завтрашнего дня до 29 марта прекращается перевозка пассажиров в поездах внутреннего сообщения, за исключением электричек Баку-Сумгайыт-Баку и Баку-Пиршаги-Баку.(report)