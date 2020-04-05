В Азербайджане от коронавируса умерли еще два человека

В Азербайджане скончались 2 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров страны.

Один из погибших — 1931 года рождения, страдал сахарным диабетом. Второй пациент, 1956 года рождения, имел в анамнезе ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и диабет.

Анализы обоих показали наличие COVID-19.

Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациентов не дали результатов. В настоящее время выявляются и берутся на карантин члены их семей и другие люди, с которыми они контактировали.

В целом на сегодняшний день в стране зафиксировано 584 случая заражения. 32 человека выздоровели, 7 погибли, лечение остальных 545 пациентов продолжается.