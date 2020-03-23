В Азербайджане официально вводится специальный карантинный режим

23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении специального режима для предотвращения распространения инфекции.

«В связи с объявленной в мире пандемией коронавируса, и учитывая опыт различных стран в направлении борьбу с инфекцией COVİD-19, с целью обеспечения защиты здоровья населения, в соответствии со статьей 25 Закона «О санитарно-эпидемиологическом здоровье» АР, в Азербайджане с 00:00 часов 24 марта по 20 апреля включительно объявляется режим особого карантина», — говорится в сообщении оперативного штаба.

| 2020-03-23T20:38:46+00:00 23 марта 2020, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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