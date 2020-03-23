В Азербайджане официально вводится специальный карантинный режим

23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении специального режима для предотвращения распространения инфекции.

«В связи с объявленной в мире пандемией коронавируса, и учитывая опыт различных стран в направлении борьбу с инфекцией COVİD-19, с целью обеспечения защиты здоровья населения, в соответствии со статьей 25 Закона «О санитарно-эпидемиологическом здоровье» АР, в Азербайджане с 00:00 часов 24 марта по 20 апреля включительно объявляется режим особого карантина», — говорится в сообщении оперативного штаба.