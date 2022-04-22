Происходящая во всем мире цифровизация ставит азербайджанское общество перед рядом вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на презентации общественного объединения «Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана» (AKTA).

По словам Набиева, в связи с этим министерство определило несколько направлений своей политики. «В первую очередь, это создание общества, готового к кибератакам. Второй наиболее важный вопрос, вытекающий из этого, заключается в определении самой критической инфраструктуры. В тех или иных странах, обществах критическую инфраструктуру можно определить по-разному. Мы вместе со Службой государственной безопасности и другими государственными структурами работаем над тем, чтобы определить такую критическую инфраструктуру, которая бы не оказывая негативное влияние на общее развитие в стране, обеспечивала защиту национальной безопасности. Также механизмы регулирования должны быть выстроены таким образом, чтобы все были в выигрыше».

Министр добавил, что подготовка национальной стратегии кибербезопасности близится к завершению. «В 44-дневной Отечественной войне мы увидели, что наряду с угрозами в реальном мире важно и предупредить угрозы в виртуальном. Считаю, что принятие в ближайшее время стратегии в области информационной и кибербезопасности на 2022-2027 годы придаст новый импульс нашей работе», — отметил министр.