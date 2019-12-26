В Азербайджане начинается выдача открепительных удостоверений для парламентских выборов

С сегодняшнего дня соответствующие окружные избирательные комиссии (ОИК) начинают выдавать избирателям открепительные удостоверения для голосования в связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля.

Соответствующие ОИК должны начать выдачу открепительных удостоверений для голосования за 45-25 дней до дня голосования, то есть, с 26 декабря 2019 года до 15 января 2020 года.

Также сегодня завершается срок утверждения требований, касающихся числа и порядка изготовления открепительного удостоверения, требования должны быть утверждены минимум за 45 дней до голосования.

26 декабря завершается срок передачи открепительных удостоверений от ЦИК окружным избирательным комиссиям (ОИК).

Сегодня также завершается процесс утверждения требований по порядку, тексту, форме и числу избирательных протоколов избирательных комиссий.