В Азербайджане началась выплата единовременной помощи безработным

На территориях, где введен карантинный режим, началась очередная выплата единовременной материальной помощи в размере 190 манатов безработным и лицам, потерявшим работу во время пандемии, сказал завотделом по коммуникациям и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, пособия уже стали выдаваться в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе.

«Выплата началась с этих территорий, затем в течение этой недели пособие получат граждане Геранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов. До конца этой недели гражданам территорий, где объявлен карантин, завершится выплата этого пособия. Тем, кто в апреле и мае получал пособие в размере190 манатов, банки уже отправили уведомления, и они могут их получить, взяв разрешение на выход из дома», — сказал он.

Талыбов также добавил, что потерявшие карту могут обратиться в соответствующий банк и получить пособие там.(Trend)