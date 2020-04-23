В Азербайджане на единовременные выплаты потрачено 66,5 млн манатов

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило соответствующие средства для обеспечения единовременными выплатами (190 манатов) еще 30 000 безработных и неформально занятых малоимущих лиц, потерявших работу из-за особого карантинного режима.

Как сообщает Report, после перечисления средств получателям будет отослано SMS-сообщение на их телефонные номера.

После поступления уведомления, граждане в предусмотренном порядке должны получить разрешение для выхода из дома. Если в полученном SMS-сообщении будет указано ООО «Азерпочт», они могут обратиться в любое почтовое отделение, а в случае указания банка, получить деньги в любом филиале банка, представив удостоверение личности.

Процесс выдачи единовременных выплат начался с 9 апреля. Единовременные выплаты получили 350 000 человек. На эти цели в целом потрачено 66,5 млн манатов.