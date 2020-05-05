В Азербайджане могут повторно ужесточить карантинный режим

«Если ситуация будет продолжаться в подобном ключе, возможно повторное ужесточение карантинного режима».

Как сообщает Report, об этом заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Ягут Гараева сказала на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Я.Гараева обратилась к азербайджанскому народу: «Мы хотим смягчения карантинного режима, а не ужесточения. Поэтому наш народ должен соблюдать правила. Очевидно, что правила карантина не соблюдаются. Каждый должен использовать маски».