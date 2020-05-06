В Азербайджане лица с неподтвержденным COVID-19 получат СМС-уведомление

В целях поддержки мероприятий, проводимых в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), Управлением информационных технологий и инноваций Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию были автоматизированы 120 пунктов приема образцов и 19 лабораторий по всей стране.

По данным агентства Report, пункты приема и лаборатории оснащены современным оборудованием, принтерами, считывателями штрих-кодов, программным обеспечением для оперативного приема проб и получения результатов.

Пункты приема, осуществляющие прием анализов для выявления случаев заражения коронавирусом, включают медицинские учреждения особого режима, а также службы скорой и неотложной медицинской помощи, предусмотренные для борьбы с пандемией.

Цель проводимых мероприятий состоит в обеспечении автоматической обработки единой базы данных результатов тестов на коронавирус, предоставлении электронной информации оперативному штабу при Кабинете министров и иным соответствующим госструктурам. Агентство будет отправлять СМС-уведомление лицам, у которых не подтвердилось наличие коронавируса.