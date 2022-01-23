В Азербайджане инвалидов продолжают лишать пенсий. # неоднократно писало об инвалидах I Карабахской войны, которые после смены руководства Министерства труда и социальной защиты населения были лишены инвалидности. Но возможности получения пенсий лишились не только инвалиды войны.

Недавно в нашу редакцию обратилась Лейла Мехтиева, проживающая по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Мухтара Фаталиева 35, квартира №1.

По словам Лейлы Мехтиевой, ее сын страдает легкой умственной отсталостью.

«В 2007 году ему была присвоена инвалидность II группы и назначена пенсия в 130 манатов. С мая прошлого года выплата пенсии была прекращена. В нашей поликлинике нам заявили, что мой сын должен пройти повторное обследование», — сообщила она #.

По словам Лейлы Мехтиевой, ее сын прошел обследование в Маштагинской психиатрической больнице. «Врач Ягут Агарзаева подтвердила его прежний диагноз. Поле этого документы моего сына были отправлены в Центральную медико-социально-экспертную комиссию Министерства труда и социальной защиты населения для повторного установления инвалидности. В комиссии нам без всяких объяснений причин заявили, что II группа инвалидности, предоставленная моему сыну в 2007 году, может быть заменена на III группу. Мы согласны и на это. Лишь бы мой сын получал хоть какую-то пенсию. Он ведь должен покупать себе лекарства. Кроме сына у меня на руках больная мать», — заявила Лейла Мехтиева.

Мы решили выяснить, действительно ли врачи подтвердили диагноз, поставленный Анару Мехтиеву в 2007 году. Для получения ответа мы обратились к заведующей отделением Маштагинской психиатрической больницы Ягут Агарзаевой. Она подтвердила поставленный Анару Мехтиеву диагноз. «Этот диагноз был поставлен совместно с другими психиатрами», — сказала она #.

По мнению юриста Азера Гулиева, бездарная деятельность Министерства труда и социальной защиты населения лишила многих инвалидов возможности получения пенсии, которая является единственным источником их существования. «Рассмотрение Центральной медико-социально-экспертной комиссией документов продолжается несколько месяцев. За это время инвалиды лишаются возможности получить пенсии. Неужели Центральная медико-социально-экспертная комиссия не может рассматривать документы инвалидов, не лишая их возможности получения пенсий?», — задается вопросом Азер Гулиев.

Мы внимательно просмотрели «Правила оценки инвалидности» и «Положение о медико-социально–экспертных комиссиях», принятые Кабинетом министров. В этих документах ничего не говорится о том, что для установления инвалидности нужно потратить несколько месяцев, а также о том, что инвалиды должны быть лишены возможности получения пенсий в этот период. Читатели сами могут убедиться в правдивости наших слов (https://nk.gov.az/media/files/327d5688f99bd142e98b335b1c82eebe.pdf).

Неужели Центральная медико-социально-экспертная комиссия не может рассматривать документы инвалидов, не лишая их возможности получения пенсий? И почему рассмотрение обращения продолжается в течение семи месяцев? Эти вопросы мы задали главе пресс-службы этой комиссии Туралу Гурбанову.

«В мае 2021 года завершился период инвалидности, предоставленный Анару Мехтиеву. Начиная с этого времени и была прекращена выдача ему пенсии», — сказал нам Турал Гурбанов.

Он также коснулся сроков рассмотрения обращения Анара Мехтиева. «После мая 2021 года он вновь обратился в местную поликлинику для повторного назначения инвалидности. На основе предоставленной ему медицинским учреждением формы 88 было проведено тщательное рассмотрение его обращения. Несмотря на то, что он дважды получал отказ, Анар Мехтиев в третий раз обратился с просьбой о предоставлении ему инвалидности. Мы собираемся пригласить Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации для его окончательного обследования», — сказал # Турал Гурбанов.

Мы надеемся, что Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации поставит окончательную точку в этом вопросе и Анар Мехтиев наконец- то сможет получать пенсию.