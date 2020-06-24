В Азербайджане коронавирусом заразился еще один замглавы ИВ

В Азербайджане коронавирусом заразился еще один замглавы районной Исполнительной власти (ИВ).
Об этом заявил главврач центральной больницы Геранбоя Ифтихар Зейналов.
По его словам, сотрудники ИВ Геранбойского района сдали тест на COVID-19.
«Из них положительным оказался только тест первого заместителя главы ИВ Джейхуна Гасанова. Симптомы у него не проявлялись. В настоящее время он находится дома в самоизоляции. У членов его семьи тесты оказались отрицательными», — сказал И.Зейналов.
Несколько дней назад коронавирус был выявлен у замглавы ИВ Самухского района Газанфара Алиева.(oxu.az)