В Азербайджане коронавирусом заразились еще 50 человек, один скончался

В Азербайджане отмечено 50 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 39 были выписаны после выздоровления.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Гражданин 1955 г.р., анализы которого на COVID-19 оказались положительными, скончался.

До сих пор у 1 148 человек в стране выявлен коронавирус, 289 из них выздоровели, 12 скончались, лечение 847 продолжается в больницах особого режима. Состояние 25-ти человек тяжелое, 30-ти — средней тяжести, остальных — стабильное.

В стране осуществляются соответствующие меры в связи с обследование 2 373 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

| 2020-04-13T20:08:35+00:00 13 апреля 2020, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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